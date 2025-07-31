У ВСУ опровергли фейк о захвате Россией Каменского в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ опровергли фейк о захвате Россией Каменского в Запорожской области

Силы обороны Юга Украины
ВСУ
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Информация о якобы захвате населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками не соответствует действительности, в окрестностях поселка есть украинские позиции и идут бои.

Главные тезисы

  • Информация о захвате российскими войсками поселка Каменского в Запорожской области является фейком, подтвердили в ВСУ.
  • В окрестностях поселка продолжаются активные бои на украинских позициях, где воины Вооруженных сил Украины героически удерживают оборону и сдерживают продвижение врага.
  • Динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверке фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде.

Россия не захватила Каменское

Об этом говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.

Ситуация на этом направлении остается очень сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

В Силах обороны Юга отметили, что воины Вооруженных сил Украины продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение и призвали граждан доверять исключительно официальным источникам информации.

Динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверке фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, стремящейся сломить наш дух.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, на Ореховском направлении, в частности в сторону населенных пунктов Плавны, Каменское и Степногорск, российские войска увеличили количество применений авиационного вооружения.

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