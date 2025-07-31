У ЗСУ спростували фейк про захоплення Росією Кам'янського у Запорізькій області

Інформація про нібито захоплення населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами не відповідає дійсності, на околицях селища є українські позиції і йдуть бої.

Росія не захопила Кам’янське

Про це йдеться у заяві Сил оборони півдня України.

Ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення.

У Силах оборони Півдня зазначили, що воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування та закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати наш дух. Поширити

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на Оріхівському напрямку, зокрема в бік населених пунктів Плавні, Кам'янське та Степногірськ, російські війська збільшили кількість застосувань авіаційного озброєння.