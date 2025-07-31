У ЗСУ спростували фейк про захоплення Росією Кам'янського у Запорізькій області

Інформація про нібито захоплення населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами не відповідає дійсності, на околицях селища є українські позиції і йдуть бої.
Головні тези:
- Інформація про захоплення Кам'янського російськими військами є фейком, заявили у ЗСУ.
- На околицях селища діють українські позиції, де тривають активні бої.
- Сили оборони Півдня продовжують героїчно тримати оборону та стримувати просування ворога.
Росія не захопила Кам’янське
Про це йдеться у заяві Сил оборони півдня України.
Ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення.
У Силах оборони Півдня зазначили, що воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування та закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на Оріхівському напрямку, зокрема в бік населених пунктів Плавні, Кам'янське та Степногірськ, російські війська збільшили кількість застосувань авіаційного озброєння.
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