ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2025 достигли около 1 053 260 человек, в том числе 1070 захватчиков ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- За период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2025 года ВСУ ликвидировали более миллиона военнослужащих российских войск.
- Только за последние сутки украинские защитники уничтожили более 1000 оккупантов вооруженных сил РФ.
- Статистика отражает уничтожение более 50 000 единиц техники и технических средств российских войск украинской армией.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
О потерях окупантов РФ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке.
Так, по состоянию на 31 июля украинские защитники уже уничтожили:
11067 (+1) вражеских танков,
23066(+1) боевых бронированных машин,
30911 (+16) артиллерийских систем,
1451 (+0) реактивную систему залпового огня,
1203 (+1) средства противовоздушной обороны,
421 (+0) самолет,
340 (+0) вертолетов,
48894 (+209) беспилотники оперативно-тактического уровня,
3548 (+0) крылатых ракет,
28 (+0) кораблей /катеров,
1 (+0) подлодка,
56822 (+68) единицы автомобильной техники и автоцистерн,
3935 (+0) единиц специальной техники армии РФ.
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