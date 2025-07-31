ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2025 достигли около 1 053 260 человек, в том числе 1070 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • За период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2025 года ВСУ ликвидировали более миллиона военнослужащих российских войск.
  • Только за последние сутки украинские защитники уничтожили более 1000 оккупантов вооруженных сил РФ.
  • Статистика отражает уничтожение более 50 000 единиц техники и технических средств российских войск украинской армией.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

О потерях окупантов РФ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке.

Актуальные потери армии РФ

Так, по состоянию на 31 июля украинские защитники уже уничтожили:

  • 11067 (+1) вражеских танков,

  • 23066(+1) боевых бронированных машин,

  • 30911 (+16) артиллерийских систем,

  • 1451 (+0) реактивную систему залпового огня,

  • 1203 (+1) средства противовоздушной обороны,

  • 421 (+0) самолет,

  • 340 (+0) вертолетов,

  • 48894 (+209) беспилотники оперативно-тактического уровня,

  • 3548 (+0) крылатых ракет,

  • 28 (+0) кораблей /катеров,

  • 1 (+0) подлодка,

  • 56822 (+68) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

  • 3935 (+0) единиц специальной техники армии РФ.

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