ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2025-го сягнули близько 1 053 260 осіб, зокрема 1070 загарбників ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2025-го ЗСУ ліквідували понад мільйон військовослужбовців російських військ.
- Лише за останню добу українські оборонці знищили понад 1000 окупантів збройних сил РФ.
- В інших статистичних даних вказано, що українська армія знищила понад 50 000 одиниць техніки та технічних засобів російських військ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про втрати окупантів РФ Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.
Так, станом на 31 липня українські оборонці знищили вже:
11067 (+1) ворожих танків,
23066(+1) бойових броньованих машин,
30911 (+16) артилерійських систем,
1451 (+0) реактивну систему залпового вогню,
1203 (+1) засоби протиповітряної оборони,
421 (+0) літак,
340 (+0) гелікоптерів,
48894 (+209) безпілотники оперативно-тактичного рівня,
3548 (+0) крилатих ракет,
28 (+0) кораблів /катерів,
1 (+0) підводний човен,
56822 (+68) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн,
3935 (+0) одиниць спеціальної техніки армії РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-