ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2025-го сягнули близько 1 053 260 осіб, зокрема 1070 загарбників ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2025-го ЗСУ ліквідували понад мільйон військовослужбовців російських військ.
  • Лише за останню добу українські оборонці знищили понад 1000 окупантів збройних сил РФ.
  • В інших статистичних даних вказано, що українська армія знищила понад 50 000 одиниць техніки та технічних засобів російських військ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про втрати окупантів РФ Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Актуальні втрати армії РФ

Так, станом на 31 липня українські оборонці знищили вже:

  • 11067 (+1) ворожих танків,

  • 23066(+1) бойових броньованих машин,

  • 30911 (+16) артилерійських систем,

  • 1451 (+0) реактивну систему залпового вогню,

  • 1203 (+1) засоби протиповітряної оборони,

  • 421 (+0) літак,

  • 340 (+0) гелікоптерів,

  • 48894 (+209) безпілотники оперативно-тактичного рівня,

  • 3548 (+0) крилатих ракет,

  • 28 (+0) кораблів /катерів,

  • 1 (+0) підводний човен,

  • 56822 (+68) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн,

  • 3935 (+0) одиниць спеціальної техніки армії РФ.

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