Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 70 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 01.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Одну з трьох ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час бої продовжуються. Також противник завдав п’ять авіаударів, скинув при цьому одинадцять КАБ, здійснив 159 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції наших захисників поблизу Красного Першого, отримали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Званівки. З початку доби наші воїни відбили одну штурмову дію підрозділів загарбника, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у бік Білої Гори. Наші захисники зупинили наступальну дію противника.