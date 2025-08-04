Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 195 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного, а також поблизу Красного Першого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки та Серебрянки. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції наших захисників в районі Виїмки. Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.