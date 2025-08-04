Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.
Головні тези:
- За останню добу російська армія втратила 1010 солдатів на фронті у війні проти України.
- Оновлені втрати армії РФ включають знищення танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої військової техніки.
- Загальні бойові втрати російських окупантів становлять понад мільйон осіб та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російських окупантів у війні проти України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1057140 (+1010) осіб;
танків — 11069 (+1) одиниць;
бойових броньованих машин — 23079 (+8) одиниць;
артилерійських систем — 31053 (+28) одиниці;
РСЗВ — 1452 (+0) одиниці;
засобів ППО — 1203 (+0) одиниці;
літаків — 421 (+0) одиниця;
гелікоптерів — 340 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49451 (+77) одиниця;
крилатих ракет — 3553 (+1) одиниці;
кораблів / катерів — 28 (+0) одиниць;
підводних човнів — один (+0) ;
автомобільної техніки та автоцистерн — 57244 (+85) одиниці;
спеціальної техніки — 3935 (+0) одиниць.
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