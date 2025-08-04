Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.
Главные тезисы
- За последние сутки армия РФ потеряла 1010 солдат на фронте в Украине, а также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.
- Общие боевые потери российских оккупантов в ходе войны с Украиной превышают миллион человек и тысячи единиц разнообразной военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ обновил данные потерь российских окупантов в войне против Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 4 августа 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1057140 (+1010) человек;
танков — 11069 (+1) единиц;
боевых бронированных машин — 23079 (+8) единиц;
артиллерийских систем — 31053 (+28) единицы;
РСЗО — 1452 (+0) единицы;
средств ПВО — 1203 (+0) единицы;
самолетов — 421 (+0) единица;
вертолетов — 340 (+0) единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49451 (+77) единица;
крылатых ракет — 3553 (+1) единицы;
кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
подводных лодок — одна (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 57244 (+85) единицы;
специальной техники — 3935 (+0) единиц.
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