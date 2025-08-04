Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.

Главные тезисы

  • За последние сутки армия РФ потеряла 1010 солдат на фронте в Украине, а также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.
  • Общие боевые потери российских оккупантов в ходе войны с Украиной превышают миллион человек и тысячи единиц разнообразной военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ обновил данные потерь российских окупантов в войне против Украины.

Актуальные потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 4 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1057140 (+1010) человек;

  • танков — 11069 (+1) единиц;

  • боевых бронированных машин — 23079 (+8) единиц;

  • артиллерийских систем — 31053 (+28) единицы;

  • РСЗО — 1452 (+0) единицы;

  • средств ПВО — 1203 (+0) единицы;

  • самолетов — 421 (+0) единица;

  • вертолетов — 340 (+0) единиц;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49451 (+77) единица;

  • крылатых ракет — 3553 (+1) единицы;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

  • подводных лодок — одна (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 57244 (+85) единицы;

  • специальной техники — 3935 (+0) единиц.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ — инфографика
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили 50 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении фронта — ВСУ обезвредили 111 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?