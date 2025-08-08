Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 08.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала семи ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 144 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у районах Мирного, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва, а також у бік Шандриголового. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки.