ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запорізької області
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запорізької області

Генштаб ЗСУ
ЗРК
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2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили успішну операцію виявлення та ураження російського ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Ліквідація ворожого об'єкта призвела до зменшення вогневих спроможностей противника на великі відстані та захистила цивільну інфраструктуру регіону.
  • Ефективність і точність ударів свідчать про високий професіоналізм українських підрозділів у веденні війни проти окупаційних військ Росії.

ЗСУ знищили ще один російський ЗРК С-300

У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.

Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації.

Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.

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