ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запорізької області

2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили успішну операцію виявлення та ураження російського ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Ліквідація ворожого об'єкта призвела до зменшення вогневих спроможностей противника на великі відстані та захистила цивільну інфраструктуру регіону.
- Ефективність і точність ударів свідчать про високий професіоналізм українських підрозділів у веденні війни проти окупаційних військ Росії.
ЗСУ знищили ще один російський ЗРК С-300
У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.
Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.
Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації.
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