Сили оборони вдарили по комплексу ППО С-300 армії РФ у Ростовській області

21 серпня українські захисники завдали удару по російській позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську Ростовської області Росії.

Російський ЗРК С-300 атакували Сили оборони

Як повідомляє Генштаб, 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується. Поширити

Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Після атаки українських дронів на нафтобазі виникла пожежа, яку не можуть загасити третій день. Площа займання збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 місткостей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.