Силы обороны ударили по комплексу ПВО С-300 армии РФ в Ростовской области

Российский ЗРК С-300 атаковали Силы обороны

Как сообщает Генштаб, 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.

По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается. Поделиться

Комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, — напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

После атаки украинских дронов на нефтебазе возник пожар, который не могут потушить третий день. Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.