ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на ВОТ Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на ВОТ Запорожской области

Генштаб ВСУ
ЗРК
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2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

Главные тезисы

  • ВСУ провели успешную операцию по обнаружению и уничтожению российского ЗРК С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Уничтожение вражеских объектов привело к снижению огневых возможностей противника и защите гражданской инфраструктуры региона.
  • Украинские подразделения продолжают успешно выявлять и поражать критически важные объекты противника, демонстрируя высокий профессионализм и точность ведения военных действий.

ВСУ уничтожили еще один российский ЗРК С-300

В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск.

Ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

Этот удар еще раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, содержание незаконно захваченных территорий и обеспечение оккупации.

Украина продолжит борьбу до полного вывода российских оккупационных войск, восстановления территориальной целостности и установления справедливого и продолжительного мира.

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