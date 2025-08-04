ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на ВОТ Запорожской области

2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.
Главные тезисы
- ВСУ провели успешную операцию по обнаружению и уничтожению российского ЗРК С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Уничтожение вражеских объектов привело к снижению огневых возможностей противника и защите гражданской инфраструктуры региона.
- Украинские подразделения продолжают успешно выявлять и поражать критически важные объекты противника, демонстрируя высокий профессионализм и точность ведения военных действий.
ВСУ уничтожили еще один российский ЗРК С-300
В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск.
Этот удар еще раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.
Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, содержание незаконно захваченных территорий и обеспечение оккупации.
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