ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на ВОТ Запорожской области

2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

ВСУ уничтожили еще один российский ЗРК С-300

В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск.

Ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона. Поделиться

Этот удар еще раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, содержание незаконно захваченных территорий и обеспечение оккупации.