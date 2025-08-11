Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України — інфографіка

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 064 240 осіб, з них 1000 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року загальні втрати російських військ у війні проти України складають близько 1 064 240 осіб.
  • Щоденні втрати армії РФ становлять близько 1000 осіб.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також російські війська втратили:

  • танків — 11093 (+4),

  • бойових броньованих машин — 23114 (+7),

  • артилерійських систем — 31380 (+37),

  • РСЗВ — 1462 (+2),

  • засобів ППО — 1204 (+0),

  • літаків — 421 (+0),

  • гелікоптерів — 340 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191),

  • крилатих ракет — 3556 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 58113 (+131),

  • спеціальної техніки — 3936 (+0).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 160 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?