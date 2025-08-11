Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України — інфографіка

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 064 240 осіб, з них 1000 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року загальні втрати російських військ у війні проти України складають близько 1 064 240 осіб.
- Щоденні втрати армії РФ становлять близько 1000 осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російські війська втратили:
танків — 11093 (+4),
бойових броньованих машин — 23114 (+7),
артилерійських систем — 31380 (+37),
РСЗВ — 1462 (+2),
засобів ППО — 1204 (+0),
літаків — 421 (+0),
гелікоптерів — 340 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191),
крилатих ракет — 3556 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 58113 (+131),
спеціальної техніки — 3936 (+0).
Дані уточнюються.
