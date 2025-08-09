ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Від початку 9 серпня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Під час атак загарбників у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне та інших, українські війська відбили 30 нападів.
- Від початку доби ЗСУ знищили на Покровському напрямку 153 окупантів, з них 99 безповоротно.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 09.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.
Дотепер триває чотири боєзіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 153 окупантів, 99 із них — безповоротно.
Знищено:
13 автомобілів противника,
4 гармати,
102 безпілотні літальні апарати,
3 супутникові термінали,
1 ворожу радіолокаційну станцію.
