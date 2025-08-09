ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Украина
ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
С начала 9 августа на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала 9 августа на Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений.
  • Военные подразделения ВСУ обезвредили 153 оккупанта, из них 99 безвозвратно.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 09.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара шестью ракетами и 56 авиационных ударов, применив 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1670 дронов-камикадзе и осуществили 3069 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Уют.

До сих пор длится четыре боестолкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 153 оккупанта, 99 из них — безвозвратно.

Уничтожено:

  • 13 автомобилей противника,

  • 4 пушки,

  • 102 беспилотных летательных аппарата,

  • 3 спутниковых терминала,

  • 1 вражескую радиолокационную станцию.

