ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала 9 августа на фронте произошло 118 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала 9 августа на Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений.
- Военные подразделения ВСУ обезвредили 153 оккупанта, из них 99 безвозвратно.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 09.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли два ракетных удара шестью ракетами и 56 авиационных ударов, применив 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1670 дронов-камикадзе и осуществили 3069 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Уют.
До сих пор длится четыре боестолкновения.
Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 153 оккупанта, 99 из них — безвозвратно.
Уничтожено:
13 автомобилей противника,
4 пушки,
102 беспилотных летательных аппарата,
3 спутниковых терминала,
1 вражескую радиолокационную станцию.
