Какая ситуация на Покровском направлении фронта — сводка Генштаба
Украина
Дата публикации

Какая ситуация на Покровском направлении фронта — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Самым горячим остается Покровское направление фронта.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении с начала суток противник напал 33 раза в районах населенных пунктов и направлениях от Зверевого до Новопавловки. 
  • Украинские защитники успешно отражают натиск противника, продолжается одно боевое столкновение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и произвели 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 83 оккупанта, из которых 52 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • миномет,

  • автомобиль,

  • 3 мотоцикла,

  • 7 БпЛА,

  • терминал спутниковой связи,

  • 3 антенны связи,

  • укрытие личного состава

Также существенно поврежден один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава.

