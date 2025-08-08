Какая ситуация на Покровском направлении фронта — сводка Генштаба

Всего с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Самым горячим остается Покровское направление фронта.
Главные тезисы
- На Покровском направлении с начала суток противник напал 33 раза в районах населенных пунктов и направлениях от Зверевого до Новопавловки.
- Украинские защитники успешно отражают натиск противника, продолжается одно боевое столкновение.
Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта
Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и произвели 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 83 оккупанта, из которых 52 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
миномет,
автомобиль,
3 мотоцикла,
7 БпЛА,
терминал спутниковой связи,
3 антенны связи,
укрытие личного состава
Также существенно поврежден один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава.
