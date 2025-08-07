Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 69.
Главные тезисы
- Покровское и Лиманское направления являются наиболее острыми на фронте в Украине, где продолжаются боестолкновения с российскими оккупантами.
- Силы обороны Украины успешно отразили множество атак на Покровском направлении, пресекая 24 попытки наступления за сутки.
Актуальная ситуация на фронте 7 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили семь вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 214 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки и Загрызового, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодцы, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Северском направлении подразделения россиян четырежды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Новомаркового и Ступочек. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, бой продолжается.
На Торецком направлении противник пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дилиевки, Торецкой, Щербиновки и Русиного Яра. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще две атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверевое, Котлино, Удачное, Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Филиала и Толстого.
На Ореховском направлении украинские подразделения отразили атаку захватчика в сторону Новоданиловки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-