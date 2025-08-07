Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили семь вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 214 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки и Загрызового, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодцы, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян четырежды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Новомаркового и Ступочек. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, бой продолжается.