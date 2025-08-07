Покровський і Лиманський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 07.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 214 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Новомаркового і Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.