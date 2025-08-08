Яка ситуація на Покровському напрямку фронту — зведення Генштабу

Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок фронту.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 08.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення триває до цього часу. Поширити

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 52 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

міномет,

автомобіль,

3 мотоцикли,

7 БпЛА,

термінал супутникового зв’язку,

3 антени зв’язку,

укриття особового складу.

Також суттєво пошкоджено один танк, один автомобіль та 11 укриттів для особового складу.