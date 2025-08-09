Покровское и Новопавловское направления остаются самыми горячими на фронте

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток уже зафиксировано 79 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Покровское и Новопавловское направления остаются самыми напряженными на фронте в ходе российского вторжения.
- Украинские защитники активно отстаивают свои позиции, отражая атаки врага и предотвращая продвижение захватчиков.
Актуальная ситуация на фронте 9 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и произвел 171 артиллерийский обстрел, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районе населённого пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.
На Купянском направлении с начала суток произошло две атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Шандриголово. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Северском направлении с начала суток враг провел два наступательных действия в районе населенного пункта Переездное.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Белой Горы.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Уют. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 24 атаки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиал, Камышеваха, Толстой. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационный удар потерпел населенный пункт Константиновка.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении враг предпринял четыре попытки продвинуться вперед — успеха не было. Населенный пункт Львове получил авиационные удары управляемыми бомбами.
