Покровское и Новопавловское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и произвел 171 артиллерийский обстрел, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районе населённого пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении с начала суток произошло две атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Шандриголово. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел два наступательных действия в районе населенного пункта Переездное.