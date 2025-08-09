Покровський та Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 09.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 171 артилерійський обстріл, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки та у напрямку Ковалівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог провів дві наступальні дії у районі населеного пункту Переїзне.