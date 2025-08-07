Способна ли армия РФ снова оккупировать Херсон — ответ ВСУ

Высадка россиян в Корабельном районе Херсона является малореальным сценарием с военной точки зрения.
Высадка российского десанта в микрорайон "Корабел" Херсона является сомнительным сценарием
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, комментируя информацию о том, что российские войска якобы готовят попытку высадиться в Херсоне в микрорайоне Корабел уже в ближайшие недели и что свидетельством этого является то, что враг пытается уничтожить мост, соединяющий материковый Херсон и этот микрорай.
Также чтобы от одного берега к другому враг доплыл — необходимо время. И за это время можно найти все эти штурмовые группы неприятеля.
Относительно того, нет ли рисков десантирования россиян с воздуха, то Волошин заявил, что тот же вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят Силы обороны и могут уничтожить. Он напомнил, чем для россиян закончилось десантирование в Гостомеле, когда украинские военные не были готовы встретить врага.
Сейчас у нас есть подразделения, которые производят антидесантные действия. Мы вообще ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к разным событиям таких, к разным сценариям.
Украинская разведка пока не видит, чтобы у россиян было достаточно сил и средств для массированных штурмовых действий в этом направлении.
Волошин объяснил, что Силы обороны, обнаружив, что готовится такая враждебная операция, будут ей противодействовать еще на уровне, когда она будет начинаться.
В то же время он отметил, что ситуация в этом направлении довольно непростая и опасная. За минувшие сутки враг нанес 280 ударов дронами-камикадзе, совершил 9 авиационных ударов КАБами по Херсону, применял по Херсонщине 8 беспилотных баражирующих боеприпасов типа «Молния», «Ланцет», «Привет-82».
Непростая ситуация и на островах в дельте Днепра — за прошедшие сутки произошли три боевых столкновения на острове Беллогрудов, один — на Большом Ольховом, столкновения на Антоновских мостах — железнодорожном и автомобильном.
В общем, подчеркнул спикер, по Херсону, и в частности по микрорайону «Корабел», враг наносит удары артиллерией, коррегированными авиационными бомбами, постоянно работают вражеские дроны. Еще и потому местные власти после удара врага по островскому автомобильному мосту осуществляют эвакуацию мирного населения из оставшегося там микрорайона «Корабел».
