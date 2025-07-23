Россияне атаковали автомобиль на Херсонщине — есть погибшие и раненые

23 июля российские захватчики совершили атаку беспилотником на гражданский автомобиль в Херсонской области. Согласно последним данным, погибли двое мужчин, еще два человека пострадали.
Главные тезисы
- Российские захватчики ежедневно совершают военные преступления на поле боя и за его пределами.
- Враг атаковал гражданских между селами Незламное и Ромашково Херсонского района.
Что известно о ситуации в Херсонской области
О новой атаке врага и ее последствиях сообщила Херсонская областная прокуратура.
Согласно последним данным, в результате удара погибли двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет.
Кроме того, указано, что еще двое мирных жителей области — женщина 83 лет и мужчина 58 лет — получили ранения разной степени тяжести. Они уже госпитализированы.
Как отмечает местная прокуратура, она вместе со следователями продолжит документировать военные преступления России для привлечения виновных к ответственности.
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