Росіяни атакували автівку на Херсонщині — є загиблі та поранені

23 липня російські загарбники здійснили атаку безпілотником на цивільний автомобіль у Херсонській області. Згідно з останніми даними, загинули двоє чоловіків, ще двоє людей постраждали.
Головні тези:
- Російські загарбники щоденно скоюють воєнні злочини на полі бою та поза його межами.
- Ворог атакував цивільних між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині
Про нову атаку ворога та її наслідки повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Згідно з останніми даними, внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років.
Окрім того, вказано, що ще двоє мирних мешканців області — жінка 83 років та чоловік 58 років — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони уже шпиталізовані.
Як зазначає місцева прокуратура, вона разом зі слідчими продовжить документувати воєнні злочини Росії для притягнення винних до відповідальності.ї
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