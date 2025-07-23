Росіяни атакували автівку на Херсонщині — є загиблі та поранені

23 липня російські загарбники здійснили атаку безпілотником на цивільний автомобіль у Херсонській області. Згідно з останніми даними, загинули двоє чоловіків, ще двоє людей постраждали.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Про нову атаку ворога та її наслідки повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Вранці 23 липня 2025 року військові рф здійснили атаку безпілотником на цивільний автомобіль, який рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Згідно з останніми даними, внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років.

Окрім того, вказано, що ще двоє мирних мешканців області — жінка 83 років та чоловік 58 років — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони уже шпиталізовані.

Як зазначає місцева прокуратура, вона разом зі слідчими продовжить документувати воєнні злочини Росії для притягнення винних до відповідальності.ї