Меган Моббс — донька спецпредставника президента США Кіта Келлога та президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation — розповіла, як багато зробила Меланія Трамп, щоб допомогти Україні вистояти у війні з Росією.
Головні тези:
- Трамп завжди дослухався до порад своєї дружини.
- Меланія чудово розуміє, чого насправді добивається Путін і не довіряє йому.
Меланія має неабиякий вплив на Трампа
За словами Моббс, перша леді США Меланія Трамп дійсно тиснула на Дональда Трампа, щоб захистити "невинних українців" від бомб російського диктатора Володимира Путіна.
Старання Меланії дійсно були ефективними, адже американський лідер припинив дослухатися до проросійських політиків у своєму оточенні.
Як нагадала донька Кіта Келлога, Меланія зростала в часи "Залізної завіси" в колишній Югославії, тому дійсно розуміє, що насправді відбувається й чого добивається Путін.
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