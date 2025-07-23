Тиха сила. Меланія тиснула на Трампа, щоб врятувати Україну
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Тиха сила. Меланія тиснула на Трампа, щоб врятувати Україну

Меланія має неабиякий вплив на Трампа
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Джерело:  The Telegraph

Меган Моббс — донька спецпредставника президента США Кіта Келлога та президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation — розповіла, як багато зробила Меланія Трамп, щоб допомогти Україні вистояти у війні з Росією.

Головні тези:

  • Трамп завжди дослухався до порад своєї дружини.
  • Меланія чудово розуміє, чого насправді добивається Путін і не довіряє йому.

Меланія має неабиякий вплив на Трампа

За словами Моббс, перша леді США Меланія Трамп дійсно тиснула на Дональда Трампа, щоб захистити "невинних українців" від бомб російського диктатора Володимира Путіна.

Старання Меланії дійсно були ефективними, адже американський лідер припинив дослухатися до проросійських політиків у своєму оточенні.

Трамп справді цінує її поради. У них дуже відкриті стосунки, і вона є одним з його найближчих радників. Здається, люди чомусь забувають про це: можливо, тому, що вона дуже красива, або тому, що вона не часто буває у Вашингтоні.

Меган Моббс

Меган Моббс

Президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation

Як нагадала донька Кіта Келлога, Меланія зростала в часи "Залізної завіси" в колишній Югославії, тому дійсно розуміє, що насправді відбувається й чого добивається Путін.

Коли ми думаємо про майбутнє України, або післявоєнної України, я гадаю, що її вплив може бути дуже важливим, і вона могла б, і повинна б відігравати величезну роль, — наголосила Моббс.

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