Тихая сила. Мелания давила на Трампа, чтобы спасти Украину
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Тихая сила. Мелания давила на Трампа, чтобы спасти Украину

Мелания оказывает серьезное влияние на Трампа
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Источник:  The Telegraph

Меган Моббс — дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation — рассказала, как много сделала Мелания Трамп, чтобы помочь Украине выстоять в войне с Россией.

Главные тезисы

  • Трамп всегда прислушивался к советам своей жены.
  • Мелания прекрасно понимает, чего на самом деле добивается Путин и не доверяет ему.

Мелания оказывает серьезное влияние на Трампа

По словам Моббс, первая леди США Мелания Трамп действительно давила на Дональда Трампа, чтобы защитить "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина.

Старания Мелании действительно были эффективны, ведь американский лидер прекратил прислушиваться к пророссийским политикам в своем окружении.

Трамп действительно ценит ее советы. У них очень открытые отношения, и она является одной из его ближайших советниц. Кажется, люди почему-то забывают об этом: возможно потому, что она очень красивая, или потому, что она не часто бывает в Вашингтоне.

Меган Моббс

Меган Моббс

Президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation

Как напомнила дочь Кита Келлога, Мелания росла во времена "Железного занавеса" в бывшей Югославии, поэтому действительно понимает, что на самом деле происходит и чего добивается Путин.

Когда мы думаем о будущем Украины или послевоенной Украине, я думаю, что ее влияние может быть очень важным, и она могла бы и должна сыграть огромную роль, — подчеркнула Моббс.

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