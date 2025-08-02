Авиация РФ сбросила ФАБ-3000 на автомобильный мост в Херсоне
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила ФАБ-3000 на автомобильный мост в Херсоне

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден мост через реку Кошевую, соединяющий микрорайон "Корабел" с городом.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили атаку на город Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив автомобильный мост через реку Кошевую.
  • Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт атаки и нанесенные повреждения.

Россия бомбила мост через Кошевую в Херсоне

Об этом заявил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Пока нет информации о пострадавших. Отмечается, что детали будут опубликованы впоследствии.

Позже заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в целом россияне ударили, вероятно, двумя ФАБами — один прилетел в мост, другой в дома. По состоянию на данный момент пострадавших нет.

О состоянии моста на микрорайон Корабел, по его словам, будет ясно после того, как место попадания осмотрят эксперты.

Между тем, глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призывает людей временно воздержаться от поездок в этом направлении — к отдельному сообщению.

Россияне на своих ресурсах цинично сообщили, что сделали себе "подарок" на День ВДВ. И подтверждают, что сбросили ФАБ-3000 на Херсон.

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