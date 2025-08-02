Авиация РФ сбросила ФАБ-3000 на автомобильный мост в Херсоне

Российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден мост через реку Кошевую, соединяющий микрорайон "Корабел" с городом.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили атаку на город Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив автомобильный мост через реку Кошевую.
- Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт атаки и нанесенные повреждения.
Россия бомбила мост через Кошевую в Херсоне
Об этом заявил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Пока нет информации о пострадавших. Отмечается, что детали будут опубликованы впоследствии.
О состоянии моста на микрорайон Корабел, по его словам, будет ясно после того, как место попадания осмотрят эксперты.
Между тем, глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призывает людей временно воздержаться от поездок в этом направлении — к отдельному сообщению.
Россияне на своих ресурсах цинично сообщили, что сделали себе "подарок" на День ВДВ. И подтверждают, что сбросили ФАБ-3000 на Херсон.
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