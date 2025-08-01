Россияне ударили по Запорожью и Херсону — погибли гражданские

Под огонь российских окупантов снова попали разные регионы Украины, в частности Запорожская область и Херсон. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще четверо гражданских пострадали.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев

Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали двое мирных жителей.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина. Поделиться

В Малокатериновке после атаки врага вспыхнул пожар — 65-летний местный житель был ранен. Он получает необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии Иван Федоров сообщил еще о двух пострадавших: 36-летней и 77-летней женщинах. Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке.

Еще одна мирная жительница погибла в результате российского удара по городу Херсон утром 1 августа.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

Около 6:40 оккупационные войска ударили по Днепровскому району. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 года рождения, — написал он. Поделиться

Глава МВА обращает внимание на то, что погибшая была матерью 3 детей.