Россияне ударили по Запорожью и Херсону — погибли гражданские

Под огонь российских окупантов снова попали разные регионы Украины, в частности Запорожская область и Херсон. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще четверо гражданских пострадали.
Главные тезисы
- Один из погибших – 63-летний мужчина из Веселянке.
- Также солдаты РФ убили мать троих детей в Херсоне.
Россия продолжает убивать гражданских украинцев
Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали двое мирных жителей.
В Малокатериновке после атаки врага вспыхнул пожар — 65-летний местный житель был ранен. Он получает необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии Иван Федоров сообщил еще о двух пострадавших: 36-летней и 77-летней женщинах. Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке.
Еще одна мирная жительница погибла в результате российского удара по городу Херсон утром 1 августа.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.
Глава МВА обращает внимание на то, что погибшая была матерью 3 детей.
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