Россияне ударили по Запорожью и Херсону — погибли гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне ударили по Запорожью и Херсону — погибли гражданские

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россия продолжает убивать гражданских украинцев
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Под огонь российских окупантов снова попали разные регионы Украины, в частности Запорожская область и Херсон. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще четверо гражданских пострадали.

Главные тезисы

  • Один из погибших – 63-летний мужчина из Веселянке.
  • Также солдаты РФ убили мать троих детей в Херсоне.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев

Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали двое мирных жителей.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке после атаки врага вспыхнул пожар — 65-летний местный житель был ранен. Он получает необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии Иван Федоров сообщил еще о двух пострадавших: 36-летней и 77-летней женщинах. Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке.

Еще одна мирная жительница погибла в результате российского удара по городу Херсон утром 1 августа.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

Около 6:40 оккупационные войска ударили по Днепровскому району. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 года рождения, — написал он.

Глава МВА обращает внимание на то, что погибшая была матерью 3 детей.

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