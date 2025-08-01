Росіяни вдарили по Запоріжжю та Херсону — загинули цивільні

Під вогонь російських окупантів знову потрапили різні регіони України, зокрема Запорізька область та Херсон. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше двоє мирних мешканців, ще четверо цивільних постраждали.
Головні тези:
- Один із загиблих - 63-річний чоловік з Веселянці.
- Також солдати РФ убили матір 3 дітей у Херсоні.
Росія продовжує вбивати цивільних українців
Як повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, 1 серпня внаслідок російських ударів по Запорізькому району постраждали двоє мирних мешканців.
У Малокатеринівці після атаки ворога спалахнула пожежа — 65-річний місцевий житель зазнав поранень. Він отримує необхідну медичну допомогу.
Згодом Іван Федоров повідомив про ще двох постраждалих: 36-річну та 77-річну жінок. Одна жінка поранена у Веселянці, інша — у Малокатеринівці.
Ще одна мирна мешканка загинула внаслідок російського удару по місту Херсон вранці 1 серпня.
Про це повідомив глава міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Очільник МВА звертає увагу на те, що загибла була матір’ю 3 дітей.
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