Росіяни вдарили по Запоріжжю та Херсону — загинули цивільні

Під вогонь російських окупантів знову потрапили різні регіони України, зокрема Запорізька область та Херсон. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше двоє мирних мешканців, ще четверо цивільних постраждали.

Росія продовжує вбивати цивільних українців

Як повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, 1 серпня внаслідок російських ударів по Запорізькому району постраждали двоє мирних мешканців.

У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. Поширити

У Малокатеринівці після атаки ворога спалахнула пожежа — 65-річний місцевий житель зазнав поранень. Він отримує необхідну медичну допомогу.

Згодом Іван Федоров повідомив про ще двох постраждалих: 36-річну та 77-річну жінок. Одна жінка поранена у Веселянці, інша — у Малокатеринівці.

Ще одна мирна мешканка загинула внаслідок російського удару по місту Херсон вранці 1 серпня.

Про це повідомив глава міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Близько 6:40 окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1974 року народження, — написав він. Поширити

Очільник МВА звертає увагу на те, що загибла була матір’ю 3 дітей.