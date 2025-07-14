Российские оккупанты массированно обстреливают Херсон — более 10 раненых

Пока известно о таких пострадавших:

Около полудня российские оккупанты ударили по центральной части Херсона. Под обстрел попал 71-летний местный житель. Он получил минно-взрывную травму.

Около 11:00 российские террористы из беспилотника атаковали Днепровский район. Пострадали два человека, которые в это время были на остановке общественного транспорта. Мужчины 75 и 57 лет получили взрывную травму и обломочные ранения. Пока они в больнице. Состояние потерпевших медики оценивают как средней тяжести.

К медикам за помощью обратилась 57-летняя херсонка. Около 6.00 она попала под сброс врагом взрывчатки из дрона. У пострадавшей минно-взрывная травма и обломочное ранение шеи.

Приблизительно в 5.40 российские оккупанты из дрона атаковали Днепровский район. Под удар попал 56-летний местный житель. Он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения левой ноги.

Еще один человек пострадал в результате вражеских обстрелов центральной части города. 57-летняя женщина доставлена в больницу с минно-взрывной травмой.

Сотрудники полиции доставили в больницу 40-летнего горожанина, которого около полудня враг атаковал из дрона в Днепровском районе. Мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения плеча, ноги, спины.

К медикам обратился 46-летний херсонец, также попавший под вражеский обстрел в центре города около 12.00. Предварительно у мужчины минно-взрывная травма.

Около 13.00 враг из беспилотника в очередной раз атаковал Днепровский район. Пострадали три человека. Двое мужчин 57 и 54 лет сотрудники полиции доставили в больницу. У обоих минно-взрывная травма и обломочные ранения. Третий потерпевший сам обратился за медицинской помощью. Мужчина также получил минно-взрывную травму. Пока его дообследуют.