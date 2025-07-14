Російські окупанти масовано обстрілюють Херсон — понад 10 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти масовано обстрілюють Херсон — понад 10 поранених

Херсонська МВА
Херсон
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Росія з 5 ранку обстрілює Херсон з артилерії. Також по всьому місту відбуваються дронові атаки. Станом на 16.00 відомо про 12 поранених.

Головні тези:

  • Російські окупанти масовано обстрілюють Херсон, внаслідок чого стало поранено 12 людей.
  • З 5 ранку місто зазнає обстрілів з артилерії та дронових атак.
  • Потерпілі отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення різного ступеня тяжкості.

Росія масовано обстрілює Херсон: є поранені

Наразі відомо про таких постраждалих:

  • Приблизно о 5.40 російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район. Під удар потрапив 56-річний місцевий житель. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги.

  • До медиків по допомогу звернулась 57-річна херсонка. Близько 6.00 вона потрапила під скид ворогом вибухівки з дрона. У потерпілої мінно-вибухова травма та уламкове поранення шиї.

  • Близько 11.00 російські терористи з безпілотника атакували Дніпровський район. Постраждали двоє людей, які в цей час були на зупинці громадського транспорту. Чоловіки 75 і 57 років отримали вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони в лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості.

  • Близько опівдні російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Під обстріл потрапив 71-річний місцевий житель. Він отримав мінно-вибухову травму.

  • Ще одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста. 57-річну жінку доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою.

  • Співробітники поліції доставили до лікарні 40-річного містянина, якого близько опівдні ворог атакував з дрона у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення плеча, ноги, спини.

  • До медиків звернувся 46-річний херсонець, який також потрапив під ворожий обстріл у середмісті близько 12.00. Попередньо у чоловіка мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.

  • Близько 13.00 ворог з безпілотника вчергове атакував Дніпровський район. Постраждали троє людей. Двох чоловіків 57 і 54 років співробітники поліції доставили до лікарні. В обох — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Третій потерпілий сам звернувся по медичну допомогу. Чоловік також дістав мінно-вибухову травму. Наразі його дообстежують.

  • Ворожий дрон став причиною травмування 67-річної херсонки. Жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення обличчя і шиї близько 15.00 у центральній частині міста.

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