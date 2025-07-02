Удар РФ по лікарні Херсона — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по лікарні Херсона — кількість поранених зросла

Херсонська МВА
Херсон

У Херсоні госпіталізований 40-річний лікар, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу. Таким чином кількість постраждалих медиків зросла до чотирьох.

Головні тези:

  • У Херсоні госпіталізовано 40-річного лікаря, який постраждав від удару російської армії по лікарні.
  • Кількість поранених медичних працівників у Херсоні зросла до чотирьох осіб.
  • Голова Херсонської ОВА оприлюднив відео наслідків удару армії РФ по медичному закладу.

У Херсоні постраждало 4 медпрацівників внаслідок удару РФ по лікарні

Про це повідомила Херсонська МВА.

Ушпиталено 40-річного лікаря, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу у Корабельному районі.

Чоловік перебував на робочому місці, коли ворожий снаряд влучив у будівлю.

Російські загарбники пізно ввечері у вівторок обстріляли лікарню у Херсоні. Раніше інформували, що постраждали восьмеро людей — пʼятеро пацієнтів і троє медиків — медсестер.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео наслідків удару армії РФ по лікарні.

Вибиті понад сто вікон, потрощені палати. Одну з пацієнток, що постраждали внаслідок вечірньої російської атаки у вівторок, 1 липня, на лікарню у Херсоні, довелося діставати з-під завалів.

Лікар, який був під час обстрілу на місці, попри те, що також зазнав акубаротравми, — відразу почав надавати допомогу постраждалим.

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