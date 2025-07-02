Удар РФ по лікарні Херсона — кількість поранених зросла

У Херсоні госпіталізований 40-річний лікар, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу. Таким чином кількість постраждалих медиків зросла до чотирьох.
Головні тези:
- У Херсоні госпіталізовано 40-річного лікаря, який постраждав від удару російської армії по лікарні.
- Кількість поранених медичних працівників у Херсоні зросла до чотирьох осіб.
- Голова Херсонської ОВА оприлюднив відео наслідків удару армії РФ по медичному закладу.
У Херсоні постраждало 4 медпрацівників внаслідок удару РФ по лікарні
Про це повідомила Херсонська МВА.
Ушпиталено 40-річного лікаря, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу у Корабельному районі.
Чоловік перебував на робочому місці, коли ворожий снаряд влучив у будівлю.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео наслідків удару армії РФ по лікарні.
Вибиті понад сто вікон, потрощені палати. Одну з пацієнток, що постраждали внаслідок вечірньої російської атаки у вівторок, 1 липня, на лікарню у Херсоні, довелося діставати з-під завалів.
Лікар, який був під час обстрілу на місці, попри те, що також зазнав акубаротравми, — відразу почав надавати допомогу постраждалим.
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