Удар РФ по лікарні Херсона — кількість поранених зросла

У Херсоні госпіталізований 40-річний лікар, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу. Таким чином кількість постраждалих медиків зросла до чотирьох.

У Херсоні постраждало 4 медпрацівників внаслідок удару РФ по лікарні

Про це повідомила Херсонська МВА.

Ушпиталено 40-річного лікаря, який зазнав контузії та мінно-вибухової травми внаслідок вечірнього обстрілу російськими окупантами медичного закладу у Корабельному районі.

Чоловік перебував на робочому місці, коли ворожий снаряд влучив у будівлю.

Російські загарбники пізно ввечері у вівторок обстріляли лікарню у Херсоні. Раніше інформували, що постраждали восьмеро людей — пʼятеро пацієнтів і троє медиків — медсестер. Поширити

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео наслідків удару армії РФ по лікарні.

Вибиті понад сто вікон, потрощені палати. Одну з пацієнток, що постраждали внаслідок вечірньої російської атаки у вівторок, 1 липня, на лікарню у Херсоні, довелося діставати з-під завалів.