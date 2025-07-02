Удар РФ по больнице Херсона — количество раненых возросло

В Херсоне госпитализирован 40-летний врач, подвергшийся контузии и минно-взрывной травме в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения. Таким образом, количество пострадавших медиков возросло до четырех.

В Херсоне пострадали 4 медработника в результате удара РФ по больнице

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Госпитализирован 40-летний врач, который получил контузию и минно-взрывную травму в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения в Корабельном районе.

Мужчина находился на рабочем месте, когда вражеский снаряд попал в здание.

Российские захватчики поздно вечером во вторник обстреляли больницу в Херсоне. Поделиться

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео последствий удара армии РФ по больнице.

Выбиты более ста окон, разбиты палаты. Одну из пациенток, пострадавших в результате вечерней российской атаки во вторник, 1 июля, на больницу в Херсоне пришлось доставать из-под завалов.