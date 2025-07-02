Удар РФ по больнице Херсона — количество раненых возросло

В Херсоне госпитализирован 40-летний врач, подвергшийся контузии и минно-взрывной травме в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения. Таким образом, количество пострадавших медиков возросло до четырех.
Главные тезисы
- В результате обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения в Херсоне госпитализированы 4 медработника.
- Удар армии РФ по больнице вызвал разрушения здания, разбиты окна, палаты повреждены.
- Один из пострадавших врачей получил контузию и минно-взрывную травму, активно оказывал помощь пациентам даже после атаки.Г
В Херсоне пострадали 4 медработника в результате удара РФ по больнице
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Госпитализирован 40-летний врач, который получил контузию и минно-взрывную травму в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения в Корабельном районе.
Мужчина находился на рабочем месте, когда вражеский снаряд попал в здание.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео последствий удара армии РФ по больнице.
Выбиты более ста окон, разбиты палаты. Одну из пациенток, пострадавших в результате вечерней российской атаки во вторник, 1 июля, на больницу в Херсоне пришлось доставать из-под завалов.
Врач, который был во время обстрела на месте, несмотря на то, что также подвергся акубаротравме, сразу начал оказывать помощь пострадавшим.
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