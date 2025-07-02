Удар РФ по больнице Херсона — количество раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по больнице Херсона — количество раненых возросло

Херсонская ГВА
Херсон
Читати українською

В Херсоне госпитализирован 40-летний врач, подвергшийся контузии и минно-взрывной травме в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения. Таким образом, количество пострадавших медиков возросло до четырех.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения в Херсоне госпитализированы 4 медработника.
  • Удар армии РФ по больнице вызвал разрушения здания, разбиты окна, палаты повреждены.
  • Один из пострадавших врачей получил контузию и минно-взрывную травму, активно оказывал помощь пациентам даже после атаки.Г

В Херсоне пострадали 4 медработника в результате удара РФ по больнице

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Госпитализирован 40-летний врач, который получил контузию и минно-взрывную травму в результате вечерних обстрелов российскими оккупантами медицинского учреждения в Корабельном районе.

Мужчина находился на рабочем месте, когда вражеский снаряд попал в здание.

Российские захватчики поздно вечером во вторник обстреляли больницу в Херсоне.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео последствий удара армии РФ по больнице.

Выбиты более ста окон, разбиты палаты. Одну из пациенток, пострадавших в результате вечерней российской атаки во вторник, 1 июля, на больницу в Херсоне пришлось доставать из-под завалов.

Врач, который был во время обстрела на месте, несмотря на то, что также подвергся акубаротравме, сразу начал оказывать помощь пострадавшим.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Сумщину и Херсон — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне атаковали Херсон и Степногорск — есть погибшие
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала больницу в Херсоне — что известно
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Новая атака РФ на Херсон - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?