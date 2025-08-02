Авіація РФ скинула ФАБ-3000 на автомобільний міст у Херсоні

Російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено міст через річку Кошову, який з'єднує мікрорайон “Корабел” з містом.
Головні тези:
- Російські окупанти вдарили на Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши автомобільний міст через річку Кошову.
- Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА, підтвердив факт атаки та пошкодження місту і навколишніх будівель.
- Наразі немає даних про постраждалих внаслідок авіаційної атаки на місто Херсон.
Росія бомбила міст через Кошову у Херсоні
Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Поки що немає інформації щодо постраждалих. Зазначається, що деталі будуть оприлюднені згодом.
Щодо стану мосту на мікрорайон Корабел, за його словами, буде зрозуміло після того, як місце влучання оглянуть експерти.
Тим часом очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликає людей тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку - до окремого повідомлення.
Росіяни на своїх ресурсах цинічно повідомили, що зробили собі “подарунок” на День ВДВ. І підтверджують, що скинули ФАБ-3000 на Херсон.
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