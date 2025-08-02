Авіація РФ скинула ФАБ-3000 на автомобільний міст у Херсоні

Російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено міст через річку Кошову, який з'єднує мікрорайон “Корабел” з містом.

Росія бомбила міст через Кошову у Херсоні

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

Поки що немає інформації щодо постраждалих. Зазначається, що деталі будуть оприлюднені згодом.

Пізніше заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що загалом росіяни вдарили, ймовірно, двома ФАБами - один прилетів в міст, інший в будинки. Станом на зараз постраждалих немає. Поширити

Щодо стану мосту на мікрорайон Корабел, за його словами, буде зрозуміло після того, як місце влучання оглянуть експерти.

Тим часом очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликає людей тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку - до окремого повідомлення.

Росіяни на своїх ресурсах цинічно повідомили, що зробили собі “подарунок” на День ВДВ. І підтверджують, що скинули ФАБ-3000 на Херсон.