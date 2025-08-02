Авіація РФ скинула ФАБ-3000 на автомобільний міст у Херсоні
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула ФАБ-3000 на автомобільний міст у Херсоні

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Російські окупанти ввечері 2 серпня атакували Херсон двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено міст через річку Кошову, який з'єднує мікрорайон “Корабел” з містом.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдарили на Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши автомобільний міст через річку Кошову.
  • Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА, підтвердив факт атаки та пошкодження місту і навколишніх будівель.
  • Наразі немає даних про постраждалих внаслідок авіаційної атаки на місто Херсон.

Росія бомбила міст через Кошову у Херсоні

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

Поки що немає інформації щодо постраждалих. Зазначається, що деталі будуть оприлюднені згодом.

Пізніше заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що загалом росіяни вдарили, ймовірно, двома ФАБами - один прилетів в міст, інший в будинки. Станом на зараз постраждалих немає.

Щодо стану мосту на мікрорайон Корабел, за його словами, буде зрозуміло після того, як місце влучання оглянуть експерти.

Тим часом очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликає людей тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку - до окремого повідомлення.

Росіяни на своїх ресурсах цинічно повідомили, що зробили собі “подарунок” на День ВДВ. І підтверджують, що скинули ФАБ-3000 на Херсон.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти масовано обстрілюють Херсон — понад 10 поранених
Херсонська МВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Запоріжжю та Херсону — загинули цивільні
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія продовжує вбивати цивільних українців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили двох цивільних у Херсоні
Херсонська ОВА
Херсонці продовжують гинути через атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?