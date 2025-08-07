Чи здатна армія РФ знову окупувати Херсон — відповідь ЗСУ

Висадка російського десанту у мікрорайон “Корабел” Херсона є сумнівним сценарієм

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, коментуючи інформацію про те, що російські війська начебто готують спробу висадитися в Херсоні у мікрорайоні Корабел вже найближчими тижнями і що свідченням цього є те, що ворог намагається знищити міст, який з’єднує материковий Херсон та цей мікрорайон.

Сценарій, що противник зараз намагатиметься висадитися у мікрорайоні Острів (Корабел), з військового погляду наразі — це дуже сумнівний сценарій. Тому що перед тим, як підійти до мікрорайону Острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні. Сили оборони України відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противних намагається запустити на наш берег. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Також щоб від одного берега до другого ворог доплив — необхідний час. І за цей час можна виявити всі ці штурмові групи ворога.

Тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки, і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз — це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що.

Щодо того, чи немає ризиків десантування росіян з повітря, то Волошин заявив, що той же гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать Сили оборони і можуть знищити. Він нагадав, чим для росіян закінчилося десантування у Гостомелі, коли українські військові не були готові так, як зараз, зустріти ворога.

Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми взагалі очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій таких, до різних сценаріїв.

Українська розвідка наразі не бачить, щоб у росіян було достатньо сил і засобів для масованих штурмових дій на цьому напрямку.

Волошин пояснив, що Сили оборони, виявивши, що готується така ворожа операція, будуть їй протидіяти ще на рівні, коли вона розпочинатиметься.

Ми будемо ворога бити на вихідних районах — звідки вони будуть виходити для штурмів, для форсування.

Водночас він зазначив, що ситуація на цьому напрямку доволі непроста і небезпечна. За минулу добу ворог завдав 280 ударів дронами-камікадзе, здійснив 9 авіаційних ударів КАБами по Херсону, застосовував по Херсонщині 8 безпілотних баражуючих боєприпасів типу «Молнія», «Ланцет», «Привіт-82».

Непроста ситуація і на островах у дельті Дніпра — за минулу добу відбулися три бойових зіткнення на острові Білогрудів, один — на Великому Вільховому, були зіткнення на Антонівських мостах — залізничному та автомобільному.

Загалом, підкреслив речник, по Херсону, і зокрема по мікрорайону «Корабел», ворог завдає ударів артилерією, корегованими авіаційними бомбами, постійно працюють ворожі дрони. Ще й тому місцева влада після удару ворога по острівському автомобільному мосту здійснює евакуацію мирного населення з мікрорайону «Корабел», яке там залишається.