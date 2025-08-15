Россия атаковала Украину баллистикой и почти сотней дронов

В течение ночи 14-15 августа российские захватчики проводили воздушное совещание на мирные украинские города и села 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М, 97-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО большинство враждебных целей удалось успешно обезвредить.

Что известно о результатах работы ПВО

Россияне начали новое воздушное нападение около 19:30 14 августа.

В этот раз ракеты и дроны летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, а также Воронежской и Брянской областей.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донецкой области, Черниговщины, ракетами — Харьковщина и Черниговщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях.