Россия атаковала Украину баллистикой и почти сотней дронов
Россия атаковала Украину баллистикой и почти сотней дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В течение ночи 14-15 августа российские захватчики проводили воздушное совещание на мирные украинские города и села 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М, 97-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО большинство враждебных целей удалось успешно обезвредить.

Главные тезисы

  • Воздушный бой шел на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракет и 34 БпЛА на 13 локациях.

Что известно о результатах работы ПВО

Россияне начали новое воздушное нападение около 19:30 14 августа.

В этот раз ракеты и дроны летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, а также Воронежской и Брянской областей.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донецкой области, Черниговщины, ракетами — Харьковщина и Черниговщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники.

