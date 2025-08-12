Зеленский приказал упростить пересечение границы для молодежи до 22 лет
Зеленский приказал упростить пересечение границы для молодежи до 22 лет

Что известно о новом решении Зеленского
Источник:  online.ua

По словам главы государства Владимира Зеленского, он поручил Кабинету министров разработать возможность упростить пересечение границы для украинцев до 22 лет.

Главные тезисы

  • Кроме правительства, к этому процессу будет привлечено военное командование.
  • Президент хочет, чтобы молодые украинцы не теряли связи с родиной.

О своем поручении правительству глава государства рассказал во время встречи с участниками Украинского молодежного форума, видео которого приводит телеканал "Мы-Украина"

Я поручил правительству вместе с военным командованием разработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении.

По мнению главы государства, это положительное и правильное решение.

Кроме того, указано, что оно позволит многим молодым украинцам сохранить связь с родиной и "реализоваться прежде всего в Украине в учебе".

Журналисты уже обратились за комментариями относительно предложения в Офис президента и Кабинет министров.

Starlink Direct to Cell – новый прорыв

