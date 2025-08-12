Зеленский приказал упростить пересечение границы для молодежи до 22 лет

По словам главы государства Владимира Зеленского, он поручил Кабинету министров разработать возможность упростить пересечение границы для украинцев до 22 лет.
Главные тезисы
- Кроме правительства, к этому процессу будет привлечено военное командование.
- Президент хочет, чтобы молодые украинцы не теряли связи с родиной.
Что известно о новом решении Зеленского
О своем поручении правительству глава государства рассказал во время встречи с участниками Украинского молодежного форума, видео которого приводит телеканал "Мы-Украина"
По мнению главы государства, это положительное и правильное решение.
Кроме того, указано, что оно позволит многим молодым украинцам сохранить связь с родиной и "реализоваться прежде всего в Украине в учебе".
Журналисты уже обратились за комментариями относительно предложения в Офис президента и Кабинет министров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-