Зеленский приказал упростить пересечение границы для молодежи до 22 лет

По словам главы государства Владимира Зеленского, он поручил Кабинету министров разработать возможность упростить пересечение границы для украинцев до 22 лет.

Что известно о новом решении Зеленского

О своем поручении правительству глава государства рассказал во время встречи с участниками Украинского молодежного форума, видео которого приводит телеканал "Мы-Украина"

Я поручил правительству вместе с военным командованием разработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению главы государства, это положительное и правильное решение.

Кроме того, указано, что оно позволит многим молодым украинцам сохранить связь с родиной и "реализоваться прежде всего в Украине в учебе".

Журналисты уже обратились за комментариями относительно предложения в Офис президента и Кабинет министров.