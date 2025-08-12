Спутниковая связь в смартфоне. Что известно о Starlink Direct to Cell

Вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально подтвердил, что в Украине протестировали новейшую спутниковую технологию Starlink Direct to Cell. Что важно понимать, она позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Starlink Direct to Cell — новый прорыв

По словам Михаила Федорова, благодаря спутниковой технологии украинцам не нужно покупать дорогостоящее оборудование — понадобится только 4G-смартфон с SIM- или ESIM-картой.

Люди могут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточений.

Кроме того, указано, что ключевое условие для технологии — прямая видимость неба.

Михаил Федоров подчеркнул, что стороны успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник прямо со смартфонов.

Стоит обратить внимание на то, что Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell.

По состоянию на сегодняшний день она проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск в Украине запланирован уже этой осенью.