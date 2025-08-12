Супутниковий звʼязок у смартфоні. Що відомо про Starlink Direct to Cell
Супутниковий звʼязок у смартфоні. Що відомо про Starlink Direct to Cell

Михайло Федоров
Starlink Direct to Cell - новий прорив

Віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно підтвердив, що в Україні протестували новітню супутникову технологію Starlink Direct to Cell. Що важливо розуміти, вона дасть можливість українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS. 

Головні тези:

  • Технологія гарантує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях без мобільного покриття
  • Україна є однією з перших країн у світі, яка тестує та впроваджує Starlink Direct to Cell.

Starlink Direct to Cell — новий прорив

За словами Михайла Федорова, завдяки супутниковій технології українцям не потрібно купувати дороге обладнання — знадобиться лише 4G-смартфон із SIM- або ESIM-карткою.

Цивільні отримають змогу залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.

Окрім того, наголошується, що ключова умова для технології — пряма видимість неба.

Михайло Федоров наголосив, що сторони успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів.

Варто звернути увагу на те, що Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell.

Станом на сьогодні вона проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск в Україні запланований уже цієї осені.

Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця  — один із наших ключових пріоритетів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

