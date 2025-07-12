Європейські компанії викрадають українські БПЛА-технології

Деякі європейські компанії вдаються до крадіжок секретів українських безпілотників, щоб згодом отримувати величезні контракти на їхнє виробництво. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на головного виконавчого директора української компанії Skyeton Романа Княженка.
Головні тези:
- Українські фахівці помічають спроби викрадення технологій та копіювання інновацій їхніх безпілотних апаратів.
- Більшість країн дійсно суттєво відстають від України в технологіях створення дронів.
Українські БПЛА-технології постійно намагаються вкрасти
Як розповів Роман Княженко, представники європейських компаній відвідували його фірму з пропозиціями співпраці.
Однак проблема полягає в тому, що насправді вони використовували цей час, щоб спробувати розвідати її секрети.
Він також наголосив, що країни Європи витрачають "мільярди доларів" на закупівлю продукції у компаній, які "не мають жодного уявлення" про сучасні військові технології.
Експерт також звернув увагу на те, що технології військових дронів розвиваються настільки швидко, що строк життя певних технічних рішень може складати лише кілька тижнів.
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