Європейські компанії викрадають українські БПЛА-технології

Деякі європейські компанії вдаються до крадіжок секретів українських безпілотників, щоб згодом отримувати величезні контракти на їхнє виробництво. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на головного виконавчого директора української компанії Skyeton Романа Княженка.

Українські БПЛА-технології постійно намагаються вкрасти

Як розповів Роман Княженко, представники європейських компаній відвідували його фірму з пропозиціями співпраці.

Однак проблема полягає в тому, що насправді вони використовували цей час, щоб спробувати розвідати її секрети.

Потім вони роблять чудові презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили лише кілька польотів у Львові. Іноді я відкриваю презентації інших [безпілотних] літальних апаратів з Європи і бачу буквально свої власні слова, без жодних змін, — розповів Княженко. Поширити

Він також наголосив, що країни Європи витрачають "мільярди доларів" на закупівлю продукції у компаній, які "не мають жодного уявлення" про сучасні військові технології.

Вони інвестують у технології, які насправді є підробками. Зрештою, у вас нічого не буде, — попередив Роман Княженко. Поширити

Експерт також звернув увагу на те, що технології військових дронів розвиваються настільки швидко, що строк життя певних технічних рішень може складати лише кілька тижнів.