Командувач СБС Бровді "Мадяр" попереджає українців про масштабування дронових атак РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач СБС Бровді "Мадяр" попереджає українців про масштабування дронових атак РФ

Мадяр
Джерело:  online.ua

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) попередив про вірогідність залучення РФ для одночасної атаки на територію України 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.

Головні тези:

  • Мадяр попереджає про вірогідність залучення РФ для атаки на територію України за допомогою 1000 і більше дронів протягом однієї доби.
  • Експерт радить убезпечити виробництво українських дронів та релокацію виробництва безпілотників для забезпечення безпеки країни.
  • Запроваджена нова система обліку та верифікації місій у СБС сприятиме підвищенню ефективності та якості управління діями екіпажів.

1000 і більше дронів РФ на добу — Мадяр попереджає українців

Враховуючи це, на його думку, слід зробити кілька кроків, написав майор на своїй сторінці у Фейсбуці 4 липня.

Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "шахеда", усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю, це розвіддані.

Роберт “Мадяр” Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач СБС

Тож передусім слід убезпечити виробництво українських дронів, вважає Мадяр.

Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін, — наголосив він.

Зі свого боку Мадяр як новий командувач СБС впровадив з 1 липня "єдину на рід військ СБС систему обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі неуспішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій)".

Всі без виключення підрозділи угруповання вже онлайн.

Завдяки цьому відбувається "онлайн-обрахунок та формування/забезпечення реальної потреби, нелітаючі дрони, якість та ефективність боєприпасів, ініціатори, ККД та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки та інші 100500 інструментів аналізу/оперативного реагування та впливу на хід".

За його словами, електронна система управління дій екіпажів СБС, з одного боку, допоможе зменшити кількість "зоопарків", тобто невпорядкованих технічних засобів у різних підрозділів, а з іншого, усунути "брехунців та імітаторів бурхливої діяльності".

Не пророкую, обіцяю, — підсумував Мадяр.

Останнім часом РФ вже запускає по Україні по 500 і більше дронів одночасно.

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