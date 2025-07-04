Командувач СБС Бровді "Мадяр" попереджає українців про масштабування дронових атак РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) попередив про вірогідність залучення РФ для одночасної атаки на територію України 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.

1000 і більше дронів РФ на добу — Мадяр попереджає українців

Враховуючи це, на його думку, слід зробити кілька кроків, написав майор на своїй сторінці у Фейсбуці 4 липня.

Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "шахеда", усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю, це розвіддані. Роберт “Мадяр” Бровді Командувач СБС

Тож передусім слід убезпечити виробництво українських дронів, вважає Мадяр.

Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін, — наголосив він.

Зі свого боку Мадяр як новий командувач СБС впровадив з 1 липня "єдину на рід військ СБС систему обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі неуспішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій)".

Всі без виключення підрозділи угруповання вже онлайн. Поширити

Завдяки цьому відбувається "онлайн-обрахунок та формування/забезпечення реальної потреби, нелітаючі дрони, якість та ефективність боєприпасів, ініціатори, ККД та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки та інші 100500 інструментів аналізу/оперативного реагування та впливу на хід".

За його словами, електронна система управління дій екіпажів СБС, з одного боку, допоможе зменшити кількість "зоопарків", тобто невпорядкованих технічних засобів у різних підрозділів, а з іншого, усунути "брехунців та імітаторів бурхливої діяльності".

Не пророкую, обіцяю, — підсумував Мадяр.

Останнім часом РФ вже запускає по Україні по 500 і більше дронів одночасно.