Командувач СБС Бровді "Мадяр" попереджає українців про масштабування дронових атак РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) попередив про вірогідність залучення РФ для одночасної атаки на територію України 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.
Головні тези:
- Мадяр попереджає про вірогідність залучення РФ для атаки на територію України за допомогою 1000 і більше дронів протягом однієї доби.
- Експерт радить убезпечити виробництво українських дронів та релокацію виробництва безпілотників для забезпечення безпеки країни.
- Запроваджена нова система обліку та верифікації місій у СБС сприятиме підвищенню ефективності та якості управління діями екіпажів.
1000 і більше дронів РФ на добу — Мадяр попереджає українців
Враховуючи це, на його думку, слід зробити кілька кроків, написав майор на своїй сторінці у Фейсбуці 4 липня.
Тож передусім слід убезпечити виробництво українських дронів, вважає Мадяр.
Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін, — наголосив він.
Зі свого боку Мадяр як новий командувач СБС впровадив з 1 липня "єдину на рід військ СБС систему обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі неуспішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій)".
Завдяки цьому відбувається "онлайн-обрахунок та формування/забезпечення реальної потреби, нелітаючі дрони, якість та ефективність боєприпасів, ініціатори, ККД та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки та інші 100500 інструментів аналізу/оперативного реагування та впливу на хід".
За його словами, електронна система управління дій екіпажів СБС, з одного боку, допоможе зменшити кількість "зоопарків", тобто невпорядкованих технічних засобів у різних підрозділів, а з іншого, усунути "брехунців та імітаторів бурхливої діяльності".
Не пророкую, обіцяю, — підсумував Мадяр.
Останнім часом РФ вже запускає по Україні по 500 і більше дронів одночасно.
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