Командующий СБС Бровди "Мадяр" предупреждает украинцев о масштабировании дроновых атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий СБС Бровди "Мадяр" предупреждает украинцев о масштабировании дроновых атак РФ

Мадяр
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Источник:  online.ua

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности привлечения РФ для одновременной атаки на территорию Украины 1000 и более беспилотников в течение суток.

Главные тезисы

  • Необходимость готовиться к возможному привлечению РФ для атаки на Украину с помощью 1000 и более дронов в течение суток.
  • Важность обезопасить производство украинских дронов и релокацию производства беспилотников для обеспечения безопасности страны.

1000 и более дронов РФ в сутки — Мадяр предупреждает украинцев

Учитывая это, по его мнению, следует сделать несколько шагов, написал майор на своей странице в Facebook 4 июля.

Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду достижимого "шахеда", все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю, это разведданные.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий СБС

Поэтому, прежде всего, следует обезопасить производство украинских дронов, считает Мадяр.

Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин, — подчеркнул он.

Со своей стороны Мадяр в качестве нового командующего СБС внедрил с 1 июля "единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный существующему электронному ЖБД (журнал боевых действий)".

Все без исключения подразделения группировки уже онлайн.

Благодаря этому происходит "онлайн-обсчет и формирование/обеспечение реальной потребности, нелетающие дроны, качество и эффективность боеприпасов, инициаторы, КПД и эффективность каждого конкретного экипажа и управленческого звена и другие 100 500 инструментов анализа/оперативного реагирования и влияния на ход".

По его словам, электронная система управления действий экипажей ССС, с одной стороны, поможет уменьшить количество "зоопарков", то есть неупорядоченных технических средств у разных подразделений, а с другой, устранить "лжецов и имитаторов бурной деятельности".

Не пророчу, обещаю, — подытожил Мадяр.

В последнее время РФ уже запускает по Украине по 500 и более дронов одновременно.

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