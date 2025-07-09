Повітряні сили показали відео знищення дрона РФ на Східному напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили показали відео знищення дрона РФ на Східному напрямку фронту

Повітряні Сили ЗСУ
літак

Росія уночі 9 липня запустила по території України 728 безпілотники Військові показали, як збивали ворожі дрони під час атаки окупантів.

Головні тези:

  • Війська Повітряного командування “Схід” знищили 728 безпілотників РФ у ніч на 9 липня.
  • Стало зафіксовано знищення багатьох ворожих дронів під час масштабного повітряного нападу Росії на Україну.
  • Більшість ударних безпілотників шахед були збиті українськими оборонцями.

Повітряні сили показали відео знищення дронів РФ

Військові Повітряного командування "Схід" продовжують відбивати повітряні атаки російських дронів-камікадзе.

У ніч на 9 липня підрозділи протиповітряної оборони знищили чергові ворожі дрони.

На кадрах видно, як сили ППО супроводжують ціль у повітрі та фіксують момент знищення дрона.

У ніч на 9 липня Росія провела масштабний повітряний напад на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали".

Основним об’єктом атаки став Луцьк — там спалахнули пожежі і зафіксовані руйнування.

За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет, що стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки. Більшість "Шахедів" були знищені ППО.

Ворог завдав ударів також по інших західних регіонах — Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

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