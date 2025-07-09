Повітряні сили показали відео знищення дрона РФ на Східному напрямку фронту

Росія уночі 9 липня запустила по території України 728 безпілотники Військові показали, як збивали ворожі дрони під час атаки окупантів.
Головні тези:
- Війська Повітряного командування “Схід” знищили 728 безпілотників РФ у ніч на 9 липня.
- Стало зафіксовано знищення багатьох ворожих дронів під час масштабного повітряного нападу Росії на Україну.
- Більшість ударних безпілотників шахед були збиті українськими оборонцями.
Повітряні сили показали відео знищення дронів РФ
Військові Повітряного командування "Схід" продовжують відбивати повітряні атаки російських дронів-камікадзе.
У ніч на 9 липня підрозділи протиповітряної оборони знищили чергові ворожі дрони.
На кадрах видно, як сили ППО супроводжують ціль у повітрі та фіксують момент знищення дрона.
У ніч на 9 липня Росія провела масштабний повітряний напад на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали".
Основним об’єктом атаки став Луцьк — там спалахнули пожежі і зафіксовані руйнування.
За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет, що стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки. Більшість "Шахедів" були знищені ППО.
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