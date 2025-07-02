Повітряні сили поділилися відео бойової роботи ЗРК Raven на півдні України

Повітряні сили показали роботу британського зенітного ракетного комплексу Raven проти російських цілей на півдні України.

ПС показали відео роботи ЗРК Raven

Відео опублікували Повітряні сили.

Як розповіли повітряники, зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії "працюють" на різних напрямках. На відео розповідається, які типи повітряних цілей на рахунку українських зенітників і наскільки ефективний британський комплекс. Поширити

Варто зауважити, що ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM, він призначений для ураження дронів всіх типів, крилатих ракет, а в ідеалі — й літаків та гелікоптерів.

Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.