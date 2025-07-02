Повітряні сили поділилися відео бойової роботи ЗРК Raven на півдні України

Повітряні сили показали роботу британського зенітного ракетного комплексу Raven проти російських цілей на півдні України.
Головні тези:
- Повітряні сили поділилися відео роботи ЗРК Raven на півдні України, де цей британський комплекс успішно виконує завдання проти російських цілей.
- Зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії призначені для ураження дронів, крилатих ракет, літаків та гелікоптерів, демонструючи високу ефективність в бойових умовах.
ПС показали відео роботи ЗРК Raven
Відео опублікували Повітряні сили.
Варто зауважити, що ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM, він призначений для ураження дронів всіх типів, крилатих ракет, а в ідеалі — й літаків та гелікоптерів.
Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.
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