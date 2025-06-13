Повітряні сили ЗСУ знищили склад БК армії РФ на Запорізькому напрямку — відео

На Запорізькому напрямку винищувач "МіГ-29" авіації Повітряних Сил України завдав удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА РФ та складу БК.
Головні тези:
- Повітряні сили України знищили склад боєприпасів та пункт управління БпЛА армії РФ на Запорізькому напрямку.
- Один з винищувачів МіГ-29 здійснив високоточний удар керованими авіабомбами.
- Удар спрямований на пункт управління операторів безпілотних літальних апаратів противника.
Повітряні сили розбили пункт управління БпЛА та склад БК армії РФ
Про це 13 червня повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.
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