Повітряні сили ЗСУ знищили склад БК армії РФ на Запорізькому напрямку — відео
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Повітряні сили ЗСУ знищили склад БК армії РФ на Запорізькому напрямку — відео

Повітряні Сили ЗСУ
вибух

На Запорізькому напрямку винищувач "МіГ-29" авіації Повітряних Сил України завдав удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА РФ та складу БК.

Головні тези:

  • Повітряні сили України знищили склад боєприпасів та пункт управління БпЛА армії РФ на Запорізькому напрямку.
  • Один з винищувачів МіГ-29 здійснив високоточний удар керованими авіабомбами.
  • Удар спрямований на пункт управління операторів безпілотних літальних апаратів противника.

Повітряні сили розбили пункт управління БпЛА та склад БК армії РФ

Про це 13 червня повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.

Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

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