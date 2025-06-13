Воздушные силы ВСУ уничтожили склад БК армии РФ на Запорожском направлении — видео
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Воздушные силы ВСУ уничтожили склад БК армии РФ на Запорожском направлении — видео

Воздушные Силы ВСУ
бавовна
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На Запорожском направлении истребитель "МиГ-29" авиации Воздушных Сил Украины нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА РФ и составу БК.

Главные тезисы

  • Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Украины нанес удар управляемыми авиабомбами по складу и пункту управления вражеских вооружений.
  • Атака на состав боеприпасов и пункт управления операторов БПЛА армии РФ осуществлена в рамках определенной военно-стратегической операции.
  • Успешное уничтожение склада боеприпасов предотвратило возможные угрозы со стороны противника на Запорожском направлении.

Воздушные силы разбили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ

Об этом 13 июня сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил наносит высокоточный удар управляемым авиабомбам по пункту управления операторов БпЛА противника.

Вторая бомба уничтожает вражеский состав боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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