Воздушные силы ВСУ уничтожили склад БК армии РФ на Запорожском направлении — видео

На Запорожском направлении истребитель "МиГ-29" авиации Воздушных Сил Украины нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА РФ и составу БК.
Главные тезисы
- Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Украины нанес удар управляемыми авиабомбами по складу и пункту управления вражеских вооружений.
- Атака на состав боеприпасов и пункт управления операторов БПЛА армии РФ осуществлена в рамках определенной военно-стратегической операции.
- Успешное уничтожение склада боеприпасов предотвратило возможные угрозы со стороны противника на Запорожском направлении.
Воздушные силы разбили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ
Об этом 13 июня сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил наносит высокоточный удар управляемым авиабомбам по пункту управления операторов БпЛА противника.
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