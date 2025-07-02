Воздушные силы поделились видео боевой работы ЗРК Raven на юге Украины

Воздушные силы показали работу британского зенитного ракетного комплекса Raven против российских целей на юге Украины.
Главные тезисы
- Зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании успешно выполняют задачи по поражению дронов, крылатых ракет, самолетов и вертолетов на юге Украины.
- Британский комплекс Raven демонстрирует высокую эффективность в боевых условиях и оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM.
ПС показали видео работы ЗРК Raven
Видео опубликовали Воздушные силы.
Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале — и самолетов и вертолетов.
Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.
Напомним, с начала полномасштабной войны Британия решительно поддерживает Украину и оказывает военную, финансовую и дипломатическую помощь. В частности, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.
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