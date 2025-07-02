Воздушные силы поделились видео боевой работы ЗРК Raven на юге Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы поделились видео боевой работы ЗРК Raven на юге Украины

Воздушные Силы ВСУ
ЗРК Raven
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Воздушные силы показали работу британского зенитного ракетного комплекса Raven против российских целей на юге Украины.

Главные тезисы

  • Зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании успешно выполняют задачи по поражению дронов, крылатых ракет, самолетов и вертолетов на юге Украины.
  • Британский комплекс Raven демонстрирует высокую эффективность в боевых условиях и оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM.

ПС показали видео работы ЗРК Raven

Видео опубликовали Воздушные силы.

Как рассказали воздушники, зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании "работают" по разным направлениям. На видео рассказывается, какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс.

Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале — и самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Напомним, с начала полномасштабной войны Британия решительно поддерживает Украину и оказывает военную, финансовую и дипломатическую помощь. В частности, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.

Во время летнего заседания "Рамштайна", Британия объявила рекордную помощь на поставку дронов в размере 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение текущего года.

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