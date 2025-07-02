Воздушные силы поделились видео боевой работы ЗРК Raven на юге Украины

ПС показали видео работы ЗРК Raven

Видео опубликовали Воздушные силы.

Как рассказали воздушники, зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании "работают" по разным направлениям. На видео рассказывается, какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс. Поделиться

Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале — и самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Напомним, с начала полномасштабной войны Британия решительно поддерживает Украину и оказывает военную, финансовую и дипломатическую помощь. В частности, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.