Patriot уничтожил все "Кинжалы" — Воздушные силы об атаке РФ по Украине 9 июня

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня эффективно применили американское оружие против российских аэробалистических ракет — ЗРК "Patriot" уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал".
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно применили американскую систему ПВО Patriot против ракет Кинжал, запущенных российскими оккупантами.
- Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул важность развития и расширения систем ПВО в силовых структурах Украины.
- Украинские воздушные силы обезвредили 479 из 499 средств воздушного нападения, совершенных РФ, в том числе ракеты Х-22 и Х-35.
Patriot уничтожил все "Кинжалы": детали воздушного боя 9 июня
Об этом отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 Канала", комментируя результаты работы Воздушных сил ВСУ во время ночной атаки РФ.
Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробалистические "Кинжал".
Другого способа уничтожать такие цели сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении ВСУ в Воздушных силах.
Напомним, ночью с 8 на 9 июня россияне запустили по Украине 499 средств воздушного нападения, 479 из которых украинские силы обороны обезвредили. ракеты Х-22 и крылатую ракету Х-35.
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