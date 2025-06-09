Patriot уничтожил все "Кинжалы" — Воздушные силы об атаке РФ по Украине 9 июня

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня эффективно применили американское оружие против российских аэробалистических ракет — ЗРК "Patriot" уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал".

Patriot уничтожил все "Кинжалы": детали воздушного боя 9 июня

Об этом отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 Канала", комментируя результаты работы Воздушных сил ВСУ во время ночной атаки РФ.

Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться этому результату, поблагодарить наши силы обороны, которые эффективно применили очередное американское оружие — "Patriot". Разумеется, нам нужно больше таких систем для защиты. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробалистические "Кинжал".

Другого способа уничтожать такие цели сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении ВСУ в Воздушных силах.

Напомним, ночью с 8 на 9 июня россияне запустили по Украине 499 средств воздушного нападения, 479 из которых украинские силы обороны обезвредили. ракеты Х-22 и крылатую ракету Х-35.