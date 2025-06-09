Patriot уничтожил все "Кинжалы" — Воздушные силы об атаке РФ по Украине 9 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Patriot уничтожил все "Кинжалы" — Воздушные силы об атаке РФ по Украине 9 июня

Patriot
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Источник:  УНИАН

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня эффективно применили американское оружие против российских аэробалистических ракет — ЗРК "Patriot" уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал".

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно применили американскую систему ПВО Patriot против ракет Кинжал, запущенных российскими оккупантами.
  • Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул важность развития и расширения систем ПВО в силовых структурах Украины.
  • Украинские воздушные силы обезвредили 479 из 499 средств воздушного нападения, совершенных РФ, в том числе ракеты Х-22 и Х-35.

Patriot уничтожил все "Кинжалы": детали воздушного боя 9 июня

Об этом отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 Канала", комментируя результаты работы Воздушных сил ВСУ во время ночной атаки РФ.

Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться этому результату, поблагодарить наши силы обороны, которые эффективно применили очередное американское оружие — "Patriot". Разумеется, нам нужно больше таких систем для защиты.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробалистические "Кинжал".

Другого способа уничтожать такие цели сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении ВСУ в Воздушных силах.

Напомним, ночью с 8 на 9 июня россияне запустили по Украине 499 средств воздушного нападения, 479 из которых украинские силы обороны обезвредили. ракеты Х-22 и крылатую ракету Х-35.

Игнат также рассказывал, что главной целью сегодняшней атаки россиян был один из украинских аэродромов. Он прямо не сказал, о каком именно аэродром идет речь, однако в сети есть информация, что это авиабаза в городе Дубно на Ровенщине.

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