Patriot знищив усі "Кинджали" — Повітряні сили про атаку РФ по Україні 9 червня

Сили оборони України у ніч проти 9 червня ефективно застосували американську зброю проти російських аеробалістичних ракет — ЗРК "Patriot" знищив всі 4 запущені окупантами ракети "Кинджал".
Головні тези:
- Зброя Повітряних сил ЗСУ відстояла атаку російських ракет “Кинджал” завдяки системі ППО Patriot.
- Українські сили оборони ефективно використовували американську зброю для захисту від аеробалістичних ракет в ніч на 9 червня.
- Ігнат підкреслив важливість систем ППО для захисту від балістичних та аеробалістичних ракет та наголосив на необхідності розвитку та розширенні цих систем у силових структурах України.
Patriot знищив усі "Кинджали": деталі повітряного бою 9 червня
Про це зазначив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "5 Каналу", коментуючи результати роботи Повітряних сил ЗСУ під час нічної атаки РФ.
Він підкреслив, що це саме ті системи ППО, що дійсно працюють проти таких цілей як балістичні ракети "Іскандер" та аеробалістичні "Кинджал".
Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які є на озброєнні саме ЗСУ в Повітряних силах.
Нагадаємо, вночі з 8 на 9 червня росіяни запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу, 479 з яких українські сили оборони знешкодили. Зокрема ворог запустив: 479 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; чотири балістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 10 крилатих ракет Х-101, три крилаті ракети Х-22 та крилату ракету Х-35.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-